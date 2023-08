Russia: esplosione a Mosca, a causarla un drone caduto nei pressi del fiume Moscova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una potente esplosione è stata udita questa mattina a Mosca, capitale della Russia. Secondo il canale Telegram Baza a causare la deflagrazione sarebbe stato un drone. L'esplosione è avvenuta nell'area dell'argine di Karamyshiv, sulla riva sinistra del fiume Moscova. Sul posto, infatti, sono presenti i servizi speciali della capitale. Alcuni testimoni oculari hanno scritto sui loro profili social che un presunto drone è caduto ed è esploso. Il fumo è visibile in un filmato pubblicato in rete, anche se sinora non è giunto alcun commento ufficiale da parte delle autorità russe. (Rum)