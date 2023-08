Romania: tasso inflazione in calo al 9,4 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso annuo di inflazione in Romania è sceso a luglio al 9,4 per cento dal 10,3 per cento di giugno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Il costo dei beni alimentari è aumentato del 16,2 per cento, quello dei beni non alimentari del 4,2 per cento mentre quello dei servizi dell'11,6 per cento. Il tasso medio di variazione dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi si è attestato è al 13,7 per cento. La Banca nazionale della Romania (Bnr) ha rivisto al rialzo le previsioni di inflazione per la fine di quest'anno, dal 7,1 per cento al 7,5 per cento, e al ribasso al 4,4 per cento per la fine del 2024. (Rob)