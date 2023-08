Usa: al via oggi attacco hacker deliberato contro i sistemi Ia autorizzato dalla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alberghi di Las Vegas, nel Nevada, saranno l'epicentro di un attacco informatico coordinato e deliberato ("red teaming") contro i sistemi di intelligenza artificiale degli Stati Uniti, che prenderà il via oggi con il beneplacito della Casa Bianca. Lo scrive "Politico", secondo cui l'offensiva, affidata a "un piccolo esercito di hacker", servirà a identificare punti deboli e falle dei sistemi Ia. La Casa Bianca ha approvato l'operazione lo scorso maggio: lo "stress test" dei sistemi Ia statunitensi si protrarrà per tre giorni, in contemporanea con una convenzione annuale degli hacker in programma nel fine settimana proprio a Las Vegas. Tra i sistemi messi alla prova figurano anche quelli sviluppati da alcune tra le maggiori aziende del settore, come OpenAI, Google e Meta. L'amministrazione del presidente Joe Biden intende valutare l'esito dell'operazione per stabilire quanto l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni siano davvero compatibili con le esigenze di sicurezza nazionale e tutela dei cittadini statunitensi. "La nostra posizione - e si tratta di una posizione espressa dal presidente - è che per cogliere le opportunità dell'Ia, sia prima necessario gestirne anche i rischi", ha dichiarato a "Politico" Alan Mislove, funzionario dell'Ufficio per le politiche scientifiche e tecnologiche della Casa Bianca, che ha partecipato all'organizzazione della simulazione. (Was)