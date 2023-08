Ucraina: Biden chiede al Congresso altri 13 miliardi di dollari per l'assistenza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiederò al Congresso federale di autorizzare lo stanziamento di altri 13 miliardi di dollari per l'assistenza militare all'Ucraina, nell'ambito di un pacchetto di spesa da 40 miliardi di dollari che include anche 12 miliardi per la risposta ai disastri e ulteriori fondi per la sicurezza del confine statunitense con il Messico. Lo anticipa la stampa Usa, secondo cui la richiesta verrà presentata nella giornata di oggi, e innescherà un braccio di ferro con la maggioranza conservatrice alla Camera dei rappresentanti. Il presidente della Camera Kevin McCarthy e diversi altri esponenti del partito repubblicano hanno infatti dichiarato che si opporranno allo stanziamento di ulteriori risorse all'Ucraina per il prossimo anno fiscale, in aggiunta a quanto già concordato nel contesto della crisi del bilancio federale statunitense lo scorso giugno. La spesa ingente destinata alla fornitura di armamenti all'Ucraina è oggetto di tensioni sempre maggiori a Washington, e i sondaggi effettuati negli Usa evidenziano un calo del sostegno dell'opinione pubblica, che rischia di aggravarsi a causa dell'insuccesso dell'offensiva intrapresa dalle forze di Kiev nei territori del Paese occupati dalla Russia. (Was)