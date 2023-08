Roma: è morta la scrittrice Michela Murgia, aveva a 51 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morta a Roma la scrittrice Michela Murgia. Aveva a 51 anni ed era malata da tempo di un carcinoma al quarto stadio, del quale aveva parlato pubblicamente a maggio in una intervista. Aveva scelto di vivere pubblicamente il periodo della sua malattia, continuando a raccontarsi attraverso i suoi canali social. L'11 giugno, Murgia aveva annunciato il ritiro dagli incontri pubblici. Mentre a metà luglio aveva sposato "in articulo mortis" Lorenzo Terenzi, attore, regista e musicista. Dopo aver reso pubblica la sua malattia, la scrittrice ha raccontato sui social i momenti privati, celebrando la sua famiglia queer ma anche continuando le sue battaglie da attivista per i diritti. Nata nel 1972 a Cabras, un piccolo comune in provincia di Oristano in Sardegna, Michela Murgia è stata un’intellettuale, scrittrice, drammaturga e opinionista, che ha percorso un’importante carriera letteraria segnata da romanzi, racconti, saggi e articoli. (segue) (Rer)