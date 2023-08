Roma: è morta la scrittrice Michela Murgia, aveva a 51 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sempre impegnata nella battaglia per i diritti e la parità di genere. Prima di dedicarsi all’attività di scrittrice ha svolto diversi lavori, tra cui insegnante di religione, poi portiera di notte e venditrice telefonica, consulente fiscale e dirigente in una centrale termoelettrica. Murgia ha esordito con "Il mondo deve sapere" (2006), romanzo tragicomico proprio sulla realtà dei call center, che ha ispirato l'opera teatrale omonima e il film "Tutta la vita davanti" (2008). Molto legata alla sua terra natia, nel 2008 ha pubblicato "Viaggio in Sardegna". Con il suo romanzo più noto, "Accabadora" (Einaudi, 2009), aveva vinto il premio Campiello. Il suo ultimo libro, "Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi" (Mondadori, 2023), è entrato subito in vetta alle classifiche dei volumi più venduti. Tra le sue opere più note anche "Tre ciotole" e "Istruzioni per diventare fascisti". (segue) (Rer)