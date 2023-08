Pacifico: Usaid inaugurerà "missione estesa" nei Paesi insulari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) inaugurerà una "missione estesa" nei Paesi insulari del Pacifico la prossima settimana, a ulteriore conferma dell'impegno di Washington ad affermarsi come partner di sviluppo e sicurezza nella regione. L'inaugurazione coinciderà con una visita a Papua Nuova Guinea e nelle Isole Fiji della direttrice dell'agenzia, Samantha Power, in programma dal 13 al 16 agosto. Negli stessi giorni visiterà la regione la nave ospedale cinese Arca della Pace; una dimostrazione del confronto sempre più serrato tra le due maggiori potenze mondiali per espandere la propria influenza nella regione. Secondo una nota dell'Usaid, la visita di Power fornirà un'occasione agli Stati Uniti di "ascoltare i partner e scoprire come rispondere più efficacemente alle priorità delle Isole del Pacifico". Washington aveva anticipato la volontà di ampliare la presenza dell'Usaid nella regione durante il vertice dei leader del Pacifico ospitato da Washington lo scorso settembre. (Was)