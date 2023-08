Usa: dati governativi certificano record di suicidi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben 49mila persone si sono tolte la vita negli Stati Uniti nel 2022, in aumento del 2,6 per cento rispetto all'anno precedente. Lo hanno comunicato ieri i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitensi (Cdc), secondo cui oltre la metà dei suicidi sono stati portati a termine con l'impiego di armi da fuoco. "Nove cittadini statunitensi su 10 ritengono che il Paese affronti una crisi della salute mentale. I nuovi dati sulle morti da suicidio pubblicati dai Cdc ci mostrano la ragione", ha commentato tramite una nota il segretario della Salute Usa, Xavier Becerra. Il tasso di suicidio registrato negli Usa lo scorso anno - 14,9 casi ogni 100mila abitanti - è superiore del 5 per cento al precedente record di 14,2 casi per 100mila abitanti, registrato nel 2018. (Was)