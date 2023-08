India-Italia: ambasciatore De Luca accoglie la Nave Morosini a Mumbai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Nuova Delhi, Vincenzo del Luca, e il console generale Alessandro De Masi hanno accolto il pattugliatore polivalente d'altura Its Francesco Morosini al suo arrivo al porto di Mumbai. Lo ha riferito su Twitter l'ambasciata d'Italia in India, esprimendo il "grande orgoglio per questa storica visita in India, che dimostra l'impegno dell'Italia nell'Indo-Pacifico". La visita della nave della Marina militare a Mumbai si concluderà il 13 agosto, e si inserisce nel quadro della campagna di diplomazia navale nell'Indo-Pacifico affidata alla Morosini, una missione della durata di cinque mesi durante la quale il pattugliatore ha già fatto tappa in Paesi quali Giappone, Corea del Sud, Singapore, Thailandia e Vietnam. (Inn)