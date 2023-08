Imprese: Unipol, utile netto a 517 milioni di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Unipol ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto consolidato pari a 517 milioni di euro, in contenimento del 24,4 per cento rispetto al risultato netto consolidato di 684 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio scorso, rendicontato con i principi contabili precedenti e sul quale si riflettevano componenti straordinarie per circa 279 milioni di euro legate al consolidamento pro-quota del risultato di Bper Banca. Lo rende noto il gruppo Unipol, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2023. Nei primi sei mesi del 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 7.470 milioni di euro - di cui 4,3 miliardi di euro (+4,2 per cento) dal ramo Danni e 3,1 miliardi di euro (+26,8 per cento) dal ramo Vita - in crescita del 12,6 per cento rispetto ai 6.632 milioni di euro registrati al 30 giugno 2022. (Rin)