Aerospazio: partita la sonda russa Luna-25, la prima missione lunare dopo 47 anni

- Il razzo Soyuz-2.1b, con la sonda Luna-25, la prima lanciata dalla Russia in 47 anni, è decollato dal Cosmodromo di Vostochny la scorsa notte. Pochi minuti dopo lo stadio superiore Fregat si è separato con successo dal terzo stadio del razzo ed è entrato nell'orbita terrestre e ha iniziato la sua rotta di volo verso la Luna. Il 16 agosto Luna-25 dovrebbe entrare nell'orbita circumlunare mentre l'atterraggio morbido di precisione è previsto per il 21 agosto. "In futuro, la Luna diventerà un trampolino di lancio per l'esplorazione dello spazio profondo e di pianeti lontani", ha dichiarato a "Ria Novosti" Juri Borisov, direttore generale dell'ente spaziale russo Roscosmos, precisando che il lancio di Luna-25 è solo il primo passo di un ambizioso programma di ricerca e sviluppo spaziale. La stazione condurrà tutta una serie di studi, prima di tutto la ricerca dell'acqua. In caso di successo, si aprirà la prospettiva della costruzione di una base lunare e dell'uso industriale del satellite. (segue) (Rum)