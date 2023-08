Svizzera: protesta contro traffico carburante, ambientalisti bloccano traffico fluviale a Basilea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha bloccato questa mattina il traffico fluviale sul Reno a Basilea, nella Svizzera nordoccidentale, a causa di una manifestazione degli attivisti per il clima. Lo ha riferito la polizia cantonale. "La situazione è sotto sorveglianza", ha detto all'agenzia "Keystone-Ats" un portavoce della polizia cantonale, garantendo che nessuno sia rimasto ferito. Una dozzina di attivisti hanno condotto la loro azione dal Pont des Trois Roses, nel cuore della città, con l'obiettivo di interrompere il trasporto di carburante sul Reno, una delle principali vie commerciali fluviali d'Europa. Sei degli attivisti si sono calati dal ponte e hanno dispiegato due striscioni, in cui si leggeva il messaggio: "Libertà di movimento per le persone piuttosto che per le petroliere". (Geb)