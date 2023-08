Assicurazioni: Unipolsai, utile netto a 431 milioni di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Unipolsai ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile netto consolidato pari a 431 milioni di euro, in crescita del 2,0 per cento rispetto al risultato di 422 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio scorso rendicontato con i principi contabili precedenti. Il dato del primo semestre 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, è pari a 176 milioni di euro. Lo rende noto Unipolsai Assicurazioni, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2023. Nei primi sei mesi del 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 7.470 milioni di euro, in crescita del 12,6 per cento rispetto ai 6.632 milioni di euro registrati al 30 giugno 2022. Unipolsai ha registrato premi Danni per 3.444 milioni di euro (+1,6 per cento). Nel comparto Vita, la compagnia ha realizzato una raccolta diretta pari a 1.917 milioni di euro (+52,0 per cento sul primo semestre 2022). (Rin)