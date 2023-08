Regno Unito: Pil cresce dello 0,2 per cento nel secondo trimestre, +0,5 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Regno Unito è cresciuto dello 0,2 per cento tra aprile e giugno. È quanto riferisce l’Istituto nazionale di statistica (Ons), secondo cui la crescita mensile relativa a giugno 2023 è stata dello 0,5 per cento. Si tratta di una tendenza economica migliore rispetto agli ultimi mesi, sebbene sia ancora debole in termini generali. I dati di giugno fanno seguito a un calo del Pil dello 0,1 per cento a maggio e a una crescita dello 0,2 per cento registrata ad aprile: tenuto conto di questi dati, l'Ons riferisce che la crescita complessiva dell'economia britannica si attesta allo 0,2 per cento nel secondo trimestre del 2023.(Rel)