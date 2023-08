Sardegna: dopo incendio di luglio vanno avanti lavori per riapertura parco di San Michele a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori per la riapertura del Parco di San Michele a Cagliari dopo l’incendio divampato lo scorso 26 luglio che ha interessato il costone occidentale e parte della pineta storica che si affaccia sua via Cinquini. L’impresa appaltatrice della gestione del parco sta terminando l’intervento di ripristino della staccionata danneggiata, posta a salvaguardia del percorso pedonale che porta dal secondo ingresso della Via Cinquini sino al castello, indispensabile per la fruizione sicura del parco. L’impianto idrico che approvvigiona gli uffici e il punto di ristoro è stato ripristinato ed è stato verificato il corretto funzionamento dell’impianto in pressione. È inoltre in corso l’intervento di sostituzione dei punti di illuminazione danneggiati dalle fiamme e la verifica del corretto stato di tensione del sistema. Non appena terminati i lavori, si provvederà alla riapertura al pubblico del parco. (Rsc)