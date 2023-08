Brasile: ministero delle Città stanzia 146 milioni di euro per autobus a Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha stanziato 828 milioni di real (146 milioni di euro) per l'acquisto di 254 autobus da inserire nella flotta destinata al trasporto pubblico urbano della città di Rio de Janeiro. Il municipio parteciperà con un finanziamento di 41 milioni di real (7,6 milioni di euro). L'annuncio è avvenuto ieri a Rio de Janeiro alla presenza del presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, del ministro delle Città, Jader Filho, e del sindaco di Rio, Eduardo Paes. I nuovi autobus articolati dovranno seguire gli standard internazionali di emissione adottati dalle agenzie di regolamentazione brasiliane. "Migliaia di brasiliani che viaggiano quotidianamente per lavoro, scuola e varie attività, compreso il tempo libero, non possono più affrontare così tante difficoltà nella loro vita quotidiana. È imperativo agire immediatamente per correggere questa situazione", ha affermato il ministro Jader Filho. (segue) (Brb)