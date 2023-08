Usa-Corea del Sud: Blinken sente l'omologo Park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato attraverso una nota, secondo cui i due interlocutori hanno espresso soddisfazione per il vertice tra i leader dei rispettivi Paesi e del Giappone in programma a Camp David il 18 agosto. Blinken e Park hanno discusso l'importanza e i risultati di 70 anni di alleanza tra Washington e Seul, e il partenariato sempre più profondo su una varietà di fronti, incluse le tecnologie avanzate il mantenimento della stabilità nell'Indo-Pacifico. (Was)