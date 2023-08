Niger: "Nikkei", il golpe minaccia grandi progetti finanziati dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti cinesi consultati da "Nikkei" temono anche per le sorti del progetto del grande oleodotto intrapreso nel Paese da PetroChina, che dovrebbe essere ultimato entro la fine di quest'anno. PetroChina è presente in Niger dal 2011, quando ha costituito una joint venture con il governo locale per estrarre petrolio greggio dal giacimento di Agadem. Il progetto dell'oleodotto è stato approvato nel 2019, ed è già stato realizzato per circa il 75 per cento. Una volta ultimato, diventerebbe l'oleodotto transfrontaliero più lungo del Continente africano, collegando Agadem al porto di Cotonou, in Benin. Nel 2019 il governo nigerino ha stimato che l'oleodotto potrebbe arrivare a generare sino a un quarto del prodotto interno lordo nazionale e metà delle entrate fiscali del Paese. La compagnia petrolifera cinese Sinopec ha firmato a sua volta un accordo con il governo del Niger lo scorso maggio, per accelerare lo sviluppo delle risorse di petrolio e gas del Paese africano. Gli interessi della Cina in Niger si estendono però anche alle energie rinnovabili, allo sviluppo agricolo, alle infrastrutture e alle costruzioni. Per questa ragione - scrive "Nikkei" - diversi Paesi della regione sperano che Pechino possa intervenire come mediatore per stabilizzare la crisi. (Cip)