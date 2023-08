Singapore: governo rivede al ribasso le previsioni di crescita dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore ha rivisto al ribasso oggi le previsioni relative alla crescita della sua economia nel 2023, ad una forbice compresa tra lo 0,5 per cento e l'1,5 per cento del Pil su base annua. La previsione, più bassa di un punto percentuale rispetto alle precedenti, riflette la debolezza dell'economia globale e della domanda di partner commerciali chiave come la Cina. La tendenza della domanda esterna per l'intero 2023 "resta debole", afferma una nota diffusa oggi dal ministero del Commercio e dell'industria. "Oltre all'atteso rallentamento dei mercati chiave per la domanda esterna di Singapore, la flessione dell'elettronica globale si preannuncia a sua volta durevole, con una ripresa graduale attesa non prima della fine di quest'anno", prosegue la nota. Il ministero ha riferito anche che nel secondo trimestre di quest'anno il Pil di Singapore è cresciuto dello 0,5 per cento su base annua, un'ulteriore revisione al ribasso rispetto al dato preliminare dello 0,7 per cento. (segue) (Fim)