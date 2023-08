Singapore: governo rivede al ribasso le previsioni di crescita dell'economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale di Singapore ha registrato un calo del 4,9 per cento nel mese di giugno. Lo ha reso noto alla fine del mese scorso il Consiglio di sviluppo economico della città-Stato, che ha certificato così il nono mese consecutivo di contrazione della produzione. Se si esclude il contributo della manifattura biomedica, il calo è stato pari al 5,2 per cento. Il settore dei moduli e della componentistica di precisione ha registrato una contrazione del 24,7 per cento. Chimica e petrolchimica hanno registrato rispettivamente cali dell'8,6 per cento e del 14,8 per cento. (Fim)