Usa: cospirazione elettorale, procuratore speciale propone data del processo a Trump

- Il procuratore speciale Jack Smith ha proposto la data del 2 gennaio 2024 per l'avvio del processo a carico dell'ex presidente Donald Trump, accusato di una presunta cospirazione per alterare l'esito delle elezioni presidenziali Usa del 2020. Lo riferisce la stampa Usa, che parla di un calendario "aggressivo" che porrebbe il processo penale in cima all'affollata agenda legale di Trump, che deve rispondere anche di altre accuse federali e statali, prima tra tutte quella relativa alla detenzione di documenti presidenziali riservati presso la sua residenza di Mar-a-Lago in Florida. Secondo i procuratori guidati da Smith, la decisione di proporre un calendario accelerato origina dallo "straordinario interesse pubblico a veder risolto questo caso". (segue) (Was)