Usa: cospirazione elettorale, procuratore speciale propone data del processo a Trump (2)

- La scorsa settimana Trump ha annunciato di voler chiedere la ricusazione della giudice assegnata al processo per la presunta cospirazione elettorale. "Non c'è modo che io possa ottenere un giusto processo con la giudice 'assegnata' al ridicolo caso sulla libertà di espressione/giuste elezioni. Lo sanno tutti, e lo sa pure lei", ha scritto Trump sul social media Truth, riferendosi alla giudice distrettuale Tanya Chutkan, nominata dall'ex presidente Barack Obama. "Chiederemo immediatamente una ricusazione di questa giudice su basi molto solide, e probabilmente anche una riassegnazione del tribunale giudicante", ha aggiunto Trump. A novembre 2021 Chutkin ha già formulato un pronunciamento contro Trump nel contesto dei ricorsi post-elettorali dell'ex presidente, affermando che "i presidenti non sono monarchi". Negli ultimi anni, inoltre, la giudice ha pronunciato numerose e pesanti sentenze di condanna a carico di sostenitori dell'ex presidente che hanno preso parte all'assalto al Congresso federale del 6 gennaio 2021. (Was)