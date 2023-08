Usa: crisi oppioidi, Corte Suprema blocca patteggiamento da 6 miliardi di dollari di Purdue Pharma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato il patteggiamento da 6 miliardi di dollari raggiunto dalla famiglia Sackler, che possiede la società farmaceutica Purdue Pharma, ritenuta una tra le maggiori responsabili della catastrofica crisi della dipendenza da oppioidi negli Stati Uniti. La Corte ha stabilito di valutare le ragioni del dipartimento di Giustizia, secondo cui il piano di bancarotta presentato dalla società farmaceutica cancellerebbe impropriamente le possibili responsabilità legali di altri soggetti nella crisi sanitaria, che soltanto nel 2022 ha causato quasi un milione di overdosi letali nel Paese. Il blocco dell'accordo di patteggiamento rischia di compromettere lo stanziamento di una significativa quota delle decine di miliardi di dollari promesse dall'industria farmaceutica per contrastare la crisi degli oppioidi, frutto di decenni di prescrizioni facili, pubblicità ingannevoli e campagne di pressione delle aziende del settore tra i medici. Tuttavia, come evidenziato dalla stampa Usa, la decisione dei giudici della Corte suprema potrebbe anche culminare nel riconoscimento di risarcimenti maggiori ai soggetti che hanno rifiutato di accettare l'accordo. (segue) (Was)