Usa: crisi oppioidi, Corte Suprema blocca patteggiamento da 6 miliardi di dollari di Purdue Pharma (2)

- L'accordo bocciato dalla Corte Suprema, raggiunto lo scorso maggio da Purdue Pharma, dalla famiglia Sackler e dalla maggior parte dei creditori dell'azienda, avrebbe tutelato la famiglia da ripercussioni legali nell’ambito di qualsiasi causa civile (presente e futura) avanzata nei confronti di Purdue Pharma per il suo ruolo nella crisi degli oppioidi negli Stati Uniti, nell'ambito di un processo di bancarotta della compagnia. In cambio dell'immunità legale, la famiglia Sackler si era impegnata a versare fino a sei miliardi di dollari per porre fine alle cause legali avanzate in tutto il Paese nei confronti della società, che produce il farmaco ossicodone. I fondi, insieme ad un pagamento iniziale da 500 milioni di dollari destinato all'azienda, dovevano essere inviati agli Stati e alle comunità che hanno fatto causa, e utilizzati per avviare programmi di prevenzione e trattamento contro la crisi derivante dall’abuso di ossicodone da parte della popolazione civile. Il piano di ristrutturazione di Purdue Pharma avviato quasi quattro anni fa dai Sackler prevede la creazione di una nuova società denominata Knoa Pharma. La nuova entità dovrebbe continuare a produrre farmaci, incluso l’ossicodone, ma anche medicinali per il trattamento delle dipendenze. (Was)