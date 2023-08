Usa: Biden, Cina in difficoltà economiche è una "bomba a orologeria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito la Cina una "bomba a orologeria", sostenendo che la prima potenza asiatica sia alle prese con difficoltà economiche che non è in grado di gestire, e che potrebbero spingerla ad azioni avventate. "Hanno dei problemi. Questo non è un bene, perché quando la brutta gente è in difficoltà, finisce per fare cose brutte", ha dichiarato ieri il presidente durante un evento per la raccolta di fondi elettorali nello Utah. Le dichiarazioni di Biden giungono nel contesto di un clima già teso, dopo la firma da parte dell'inquilino della Casa Bianca di un decreto che vieta gli investimenti Usa in alcuni tra i principali settori emergenti dell'alta tecnologia in Cina. La stampa statunitense ha subito paragonato le ultime dichiarazioni di Biden a quelle che il presidente formulò in una circostanza analoga lo scorso giugno: in quell'occasione, l'inquilino della Casa Bianca definì l'omologo cinese Xi Jinping un "dittatore", suscitando immediate proteste da parte di Pechino, che accusò gli Stati Uniti di provocazioni gratuite. Durante l'evento di ieri, Biden ha fatto riferimento al rallentamento dell'economia cinese, alla battuta d'arresto delle sue esportazioni e all'ingresso della prima potenza asiatica in una fase di deflazione nel mese di luglio: "La Cina è in difficoltà", ha detto il presidente Usa, aggiungendo di non voler danneggiare Pechino, ma di puntare piuttosto ad una "relazione razionale" tra i due Paesi. (segue) (Was)