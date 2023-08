Singapore: esportazioni chiave in calo del 13,4 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non petrolifere di Singapore hanno registrato un calo del 13,4 per cento su base annua nel 2023, e il calo ha interessato sia i prodotti elettronici che non elettronici. Nel primo trimestre la flessione era stata del 16,1 per cento. Secondo i dati forniti da Enterprise Singapore, le esportazioni di prodotti elettronici sono calate del 22,1 per cento su base annua, mentre quelle di prodotti non elettronici hanno registrato una contrazione del 10,7 per cento. I cali maggiori hanno interessato i prodotti petrolchimici, le sostanze chimiche primarie e i macchinari specializzati, con flessioni rispettivamente del 30,1 per cento, del 54,1 per cento e del 10,7 per cento. (segue) (Fim)