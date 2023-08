Usa: incendi nelle Hawaii, Biden firma dichiarazione di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato la situazione di emergenza per le Hawaii, disponendo aiuti federali per gli interventi nelle aree da due giorni colpite da violenti incendi. Nello specifico, si legge in una nota della Casa Bianca, vengono sbloccati finanziamenti a sostegno della popolazione residente della contea di Maui. Fondi che comprendono "sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare le persone e gli imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro". L'amministrazione Biden mette a disposizione fondi anche per autorità di governo locale e "alcune organizzazioni private senza scopo di lucro". (Was)