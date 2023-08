Trasporto aereo: Aeroitalia apre nuove rotte da Ancona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per troppo tempo - ha aggiunto il presidente - le Marche sono rimaste isolate e sin dai primi giorni del nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorare per colmare questo gap. Insieme al governo, la Regione ha investito affinché potessero essere attivate queste rotte di continuità territoriale. Un impegno importante perché riteniamo questi voli essenziali per l'attrattività e lo sviluppo turistico, economico e sociale della nostra regione”. Dal canto suo, Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport, ha rimarcato come l’apertura dei collegamenti di continuità territoriale rappresenti “un grande successo per l’aeroporto di Ancona ed una grande opportunità per l’intero territorio della regione Marche che dopo diversi anni sarà nuovamente collegata a Roma e a Milano Linate, oltre che a Napoli. Ancora una volta questo è il frutto dell’impegno congiunto e della collaborazione tra la società di gestione aeroportuale e la Regione Marche”. (Com)