Energia: Brasile, nel primo semestre export genera entrate per 140 milioni di euro

- Nel primo semestre del 2023, il Brasile ha esportato energia elettrica in Argentina e Uruguay per un valore di 750 milioni di real (140 milioni di euro). Lo riferisce il Comitato di monitoraggio del settore elettrico (Cmse), legato al ministero brasiliano dell'Energia. In particolare, secondo le informazioni della Camera di commercio della corrente elettrica (Ccee), le sole esportazioni di energia prodotta in eccedenza nelle centrali idroelettriche hanno raggiunto in media gli 880 megawatt (mw). In questo caso, il 75 per cento delle esportazioni è andato in Argentina e il 25 per cento in Uruguay, facendo incassare al Brasile 665 milioni di real (123 milioni di euro). (Brb)