Bielorussia: Comitato per la frontiera, violazione confine da parte di un agente della Lituania

- Il Comitato per la frontiera della Bielorussia ha denunciato la violazione del confine di Stato da parte di un agente di frontiera della Lituania. Secondo una nota diramata dal Comitato, la violazione sarebbe avvenuta stamane tra i posti di blocco Kotlovka (Bielorussia) e Lavorishkes (Lituania). "Una vettura del Servizio di protezione delle frontiere dello Stato sotto il ministero dell’Interno della Repubblica di Lituania è entrata nel territorio della Repubblica di Bielorussia a una distanza massima di cinque metri, si è voltata ed è tornata nella Repubblica di Lituania", riferisce la nota di Minsk. La parte bielorussa ha informato il commissario di frontiera lituano “in conformità con le disposizioni dell'accordo” tra i Paesi sul regime del confine di stato bielorusso-lituano. Il Comitato di frontiera della Bielorussia ricorda infine che si tratta del secondo caso di violazione ai posti di blocco. Il 13 luglio, sempre secondo il comunicato di Minsk,una guardia di frontiera lituana armata avrebbe violato il confine in un’operazione per la registrazione di cittadini al checkpoint di Medininkai (di fronte al checkpoint bielorusso Kamenny Log).(Rum)