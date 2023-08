Niger: "Nikkei", il golpe minaccia grandi progetti finanziati dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il golpe militare verificatosi in Niger il 26 luglio scorso e le conseguenti tensioni regionali, che potrebbero culminare in un intervento armato dei 15 Paesi dell'Ecowas - la Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale - rischiano di arrecare un grave danno agli interessi economici cinesi in quell'area. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che cita Tara O'Connor, direttrice della società Africa Risk Consulting con sede a Londra. "Le tensioni in Niger sono molto forti, specie da quando il Paese ha chiuso il suo spazio aereo. Qualsiasi intervento militare, a meno di essere fulmineo ed efficace, potrebbe allargarsi, complicarsi e causare ulteriori danni economici". "Nikkei" ricorda che la Cina è il secondo maggiore investitore in Niger dopo la Francia. La preoccupazione di Pechino è palpabile, dal momento che lunedì il governo cinese ha sollecitato i suoi cittadini a lasciare il Paese africano. E' di ieri, inoltre, la notizia che Chiuna Gezhouaba Group Co., colosso delle costruzioni e dell'ingegneria cinese con sede a Wuhan, ha sospeso il progetto da 808 milioni di dollari per la costruzione della diga idroelettrica di Kandadji in Niger, dopo l'esaurimento dei fondi causato dalle sanzioni internazionali imposte alla giunta nigerina. Come ricordato dal quotidiano, gli aiuti allo sviluppo di Stati Uniti ed Unione europea, bloccati a seguito del golpe, rappresentavano circa il 40 per cento del bilancio statale del Niger. (segue) (Cip)