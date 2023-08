Usa: il vertice coi leader di Giappone e Corea del Sud potrebbe diventare un appuntamento annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l'omologo della Corea del Sud Yoon Suk-yeol e il primo ministro del Giappone Fumio Kishida, in programma il 18 agosto a Camp David, diventerà quasi certamente un appuntamento annuale. Lo anticipano fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui i tre leader concorderanno di organizzare vertici su base regolare, "almeno una volta l'anno". Le fonti citate da "Kyodo" anticipano anche che l'incontro della prossima settimana si concluderà con la diffusione di una dichiarazione congiunta, contenente tra gli altri l'impegno a organizzare periodiche esercitazioni congiunte delle rispettive forze armate nella Penisola coreana, a rafforzare la condivisione dell'intelligence e a intensificare gli sforzi congiunti in aree strategiche come la cybersicurezza e le catene di fornitura per le industrie chiave. (segue) (Git)