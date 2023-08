Cina: giornalista australiana arrestata, "non vedo un albero da tre anni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista e conduttrice televisiva australiana Cheng Lei, detenuta in Cina da circa tre anni, ha inviato un raro messaggio tramite il suo compagno all'emittente televisiva "Cnn", definendolo "una lettera d'amore" all'Australia. "Mi manca il sole. Nella mia cella la luce del sole entra da una finestra, ma posso stare all'aperto appena 10 ore all'anno", scrive la giornalista, che aggiunge: "Non vedo un albero da tre anni". Cheng, ex mezzobusto dell'emittente televisiva statale cinese Cgtn e madre di due bambini, è accusata di aver trasmesso segreti di Stato all'estero: un reato che in Cina prevede pene detentive da cinque anni all'ergastolo. Il compagno della giornalista, Nick Coyle, ha dichiarato in una intervista concessa lo scorso maggio a "The Australian" che Cheng è stata arrestata da personale "del ministero della Sicurezza di Stato cinese" mentre si recava al lavoro il 13 agosto 2020. Tre anni più tardi, le autorità cinesi non hanno ancora reso noto alcun dettaglio in merito alle accuse rivolte alla donna. La magistratura cinese ha rinviato più volta la formulazione di un verdetto, lasciando Cheng in custodia e i suoi congiunti all'oscuro dei possibili sviluppi. Coyle ha dichiarato alla "Cnn" che è in grado di tenersi in contatto con la compagna solo tramite le visite consolari al penitenziario dove è detenuta, che sono consentite una volta al mese. (Was)