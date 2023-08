Niger: il vertice Cedeao conferma l’opzione militare, aumenta la pressione sulla giunta golpista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivando l’opzione della forza di dispiegamento rapido, i leader della Cedeao decidono dunque di convalidare il progetto d’intervento militare in Niger. L’impressione, tuttavia, è che si tratti un tentativo – forse l’ultimo – per aumentare la pressione sulla giunta militare golpista nigerina e spingerla a più miti consigli, magari accettando una serie di condizioni tra cui il rilascio del presidente deposto Bazoum. Resta da capire, inoltre, dove verrà dispiegata tale forza, e gli effettivi che verrebbero eventualmente impiegati. Secondo quanto riferiscono fonti militari citate da “Jeune Afrique”, la forza dovrebbe essere composta principalmente da truppe nigeriane (circa 5 mila), ma anche senegalesi. L’opzione militare resta dunque in piedi, sebbene negli ultimi giorni siano cresciute le pressioni in senso opposto. Lunedì scorso una delegazione congiunta di Cedeao, Unione africana e Nazioni Unite è arrivata a Niamey ma è ripartita dopo poche ore senza essere ricevuta dal leader della giunta golpista Abdourahamane Tchiani, il quale invece mercoledì ha ricevuto l'emiro di Kano, Alhaji Muhammadu Sanusi, una delle massime autorità religiose della Nigeria. È proprio dalla Nigeria, del resto, che arrivano le resistenze più forti ad un ipotetico intervento armato regionale in Niger, e in particolare dagli Stati federati del nord del Paese, la cui popolazione è a maggioranza hausa, la stessa etnia che vive in diverse aree del Niger. (segue) (Res)