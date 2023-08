Niger: il vertice Cedeao conferma l’opzione militare, aumenta la pressione sulla giunta golpista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il vertice di Abuja ha visto la partecipazione di nove degli undici capi di Stato attesi, compresi i presidenti di Senegal, Ghana, Costa d'Avorio, Togo, Benin, Guinea-Bissau e Sierra Leone. All'incontro hanno partecipato anche i leader di Paesi non membri della Cedeao, tra cui Mauritania e Burundi, mentre per l’Ue era presente la rappresentante speciale per il Sahel, l’italiana Emanuela Del Re. In vista del summit, che segue quello dello scorso 30 luglio al termine del quale la Cedeao aveva imposto un ultimatum di sette giorni alla giunta del Niger, si sono sollevate numerose voci contrarie ad un'operazione militare che rischierebbe di destabilizzare enormemente la regione. Ad esempio, in una lettera indirizzata a Tinubu, diversi ex primi ministri e presidenti dell'Assemblea nazionale del Niger hanno chiesto il dialogo con i golpisti, dicendosi "preoccupati" per il futuro del loro Paese. "Vi chiediamo di utilizzare i canali diplomatici e politici per trovare soluzioni pacifiche e costruttive con l'esercito", si legge nella missiva, firmata - tra gli altri - dall'ex presidente Mahamane Ousmane e dagli ex primi ministri Brigi Rafini, Seyni Oumarou e Hama Amadou. In totale 14 ex leader nigerini hanno firmato questa lettera indirizzata a Tinubu, chiedendo anche "la revoca di tutte le sanzioni" da parte della Cedeao. “Sono dal nostro punto di vista insopportabili, inefficaci e inadeguati e avranno conseguenze catastrofiche e inimmaginabili”, concludono. (Res)