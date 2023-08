Roma: Gualtieri sente Sangiuliano, nessuno stop a concerti Circo Massimo ma più controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno stop agli spettacoli al Circo Massimo ma il Comune di Roma "in accordo col Ministero della Cultura lavorerà per rafforzare il meccanismo di controllo delle prescrizioni e sanzioni". La decisione è arrivata dopo una telefonata "cordiale" tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. E' quanto si apprende da fonti del Campidoglio. Al centro del colloquio le vicende legate al Concerto di Travis Scott presso l’area del Circo Massimo. "Non ci sarà nessuno stop agli spettacoli, ma in accordo col Ministero, si lavorerà per rafforzare il meccanismo di controllo delle prescrizioni e di sanzione. Come sempre ogni evento previsto in quell’area sarà valutato caso per caso attraverso l’apposito tavolo tecnico", riferiscono le stesse fonti. Il sindaco Gualtieri ha anche chiesto al Sovrintendente Presicce di istituire una commissione per esaminare il possibile mancato rispetto delle prescrizioni in occasione del concerto di Travis Scott. (segue) (Rer)