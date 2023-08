Imprese: Zoppas (Ice), Luongo figura autorevole e capace a supporto del lavoro del ministro Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Ice, Matteo Zoppas, ha commentato la nomina di Roberto Luongo a consigliere del ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, per l'internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo. "Ritengo la scelta di una figura autorevole come Roberto Luogo, nominato consigliere del ministro Adolfo Urso per l'internazionalizzazione e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo nell'ambito internazionale, sia molto opportuna. Una figura con forti relazioni, esperto del Sistema Paese, di grandi conoscenze rispetto alle dinamiche relative all'export e all'internazionalizzazione delle imprese, conosciuto e riconosciuto a livello internazionale che sarà in grado di dare continuità all'attività svolte da Ice. Anche attraverso il comitato di coordinamento. Una scelta ragionata ed autorevole vista anche l'esperienza e i grandi risultati avuti dal ministro Adolfo Urso durante lo svolgimento degli incarichi di alto profilo sull'internazionalizzazione ricoperti", ha dichiarato Zoppas in un comunicato.(Com)