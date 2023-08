Salario minimo: Rizzetto (Fd’I), mia proposta legge 2019 va in direzione contrattazione di qualità 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi stupisce che una testata online non riesca a declinare e spiegare bene che la mia proposta di legge del 2019 sull'Istituzione di un salario minimo orario nazionale esaminava quei territori lavorativi esclusi dalla contrattazione. Esattamente la stessa proposta su cui in commissione Lavoro alcuni sindacati si erano, allora, detti contrari. Oggi hanno cambiato idea”. Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che aggiunge: “Nell'articolato si evince chiaramente, per chi ha voglia di capire, l'intenzione della proposta fine ad allargare una contrattazione di qualità, con rinnovi significativi, non esattamente quanto fatto circa tre settimane fa sulla vigilanza privata. Mi sembra - aggiunge -che la mia proposta di legge sia chiara e semplice e vada nella direzione che da molto tempo cerco di spiegare. L'ho fatto anche in commissione, innanzi a colleghi che oggi la buttano sulla polemica non avendo quindi compreso un testo che si soffermava non ovunque ma dove non applicati i ccnl". (Com)