Niger: cosa prevede il comunicato finale del vertice Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), riuniti oggi ad Abuja per il vertice straordinario chiamato a concordare le azioni da intraprendere dopo il colpo di Stato in Niger dello scorso 26 luglio, hanno ribadito la loro ferma condanna del golpe e la detenzione illegale del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum, oltre a riaffermare la loro determinazione a mantenere sul tavolo tutte le opzioni per la risoluzione pacifica della crisi; al contempo, hanno messo in guardia gli Stati membri che, direttamente o indirettamente, ostacolano la soluzione pacifica della crisi in Niger sulle conseguenze per la loro azione dinanzi alla comunità, e hanno autorizzato l'attivazione di una Forza di dispiegamento rapido (Standby) Force per ripristinare l'ordine costituzionale nel Paese saheliano. È quanto si legge nel comunicato finale del vertice. La Cedeao, recita il documento, ha deciso di applicare tutte le misure annunciate in occasione del precedente vertice straordinario tenutosi lo scorso 30 luglio sempre ad Abuja, e in particolare "la chiusura delle frontiere e il divieto di viaggio e il congelamento dei beni di tutte le persone o gruppi di individui i cui le azioni ostacolano tutti gli sforzi pacifici volti a garantire il ripristino armonioso e completo dell'ordine costituzionale". (segue) (Com)