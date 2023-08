Salario minimo: Gelmini (Az), spiace per parole Borghi, è battaglia sacrosanta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spiace leggere le parole di Enrico Borghi" presidente dei senatori del Terzo polo, eletto con Italia viva "sul salario minimo in vista dell'incontro di domani. Da capogruppo al Senato dovrebbe rappresentare anche le nostre istanze, invece sbeffeggia un lavoro che ha portato al dialogo tra maggioranza e opposizione". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, vicepresidente di Azione, che aggiunge: "In Italia ci sono 3 milioni di lavoratrici e lavoratori sottopagati, per noi quella del salario minimo resta pertanto una battaglia sacrosanta". (Rin)