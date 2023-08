Ucraina: fonti stampa, Zelensky pronto sostituire ministro Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky starebbe pensando di sostituire il ministro della Difesa Oleksii Reznikov. Lo riferisce il sito “Ukrainska Pravda” citando fonti riservate. Secondo il sito, Zelensky avrebbe già in mente “due possibili candidati” per la guida del dicastero, ovvero l’attuale vicepremier con delega alla ricostruzione, Oleksandr Kubrakov, e il ministro per le Industrie strategiche, Olexsandr Kamyshin.(Kiu)