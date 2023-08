Niger: il vertice Cedeao conferma l’opzione militare, aumenta la pressione sulla giunta golpista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivazione immediata di una forza di dispiegamento rapido (Standby Force) per ripristinare l’ordine costituzionale in Niger dopo il colpo di Stato dello scorso 26 luglio. È questa la decisione più importante emersa dal vertice straordinario della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), convocato oggi ad Abuja dal presidente nigeriano Bola Tinubu – che detiene la guida di turno dell’organizzazione – per coordinare le azioni da intraprendere dopo il golpe che ha portato alla destituzione del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum. Resta in piedi, dunque, l’opzione di un intervento militare in Niger, sebbene come “extrema ratio”, in caso di mancato ripristino dell’ordine costituzionale. A confermarlo, del resto, sono le parole pronunciate dallo stesso Tinubu al termine del vertice. Per risolvere la crisi in Niger “nessuna opzione è esclusa, neppure l'uso della forza come ultima risorsa”, ha dichiarato il presidente nigeriano. Parole, in un certo senso, più dure rispetto a quelle pronunciate nel suo intervento di apertura del summit, nel quale aveva sottolineato la necessità di “dare la priorità alla diplomazia per favorire il ripristino di un governo costituzionale in Niger", e di perseguire il negoziato con la giunta golpista. “È nostro dovere esplorare tutte le vie per garantire un rapido ritorno al governo costituzionale in Niger”, aveva però ammonito, paventando il rischio che la crisi politica in Niger porti con sé implicazioni “di vasta portata” per l'intera regione dell'Africa occidentale. (segue) (Res)