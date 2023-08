Niger: cosa prevede il comunicato finale del vertice Cedeao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato, inoltre, "mette in guardia gli Stati membri che, con direttamente o indirettamente, ostacolano la soluzione pacifica della crisi in Niger sulle conseguenze della loro azione dinanzi alla Comunità; invita l'Unione africana ad approvare tutte le decisioni prese dalla Cedeao sulla situazione in Niger; rinnova l'invito a tutti i Paesi e le istituzioni partner, comprese le Nazioni Unite, a sostenere la Cedeao nei suoi sforzi per garantire un rapido ripristino dell'ordine costituzionale, in conformità con i suoi strumenti normativi; incarica il presidente della Commissione di monitorare l'applicazione delle sanzioni; ordinare al comitato dei capi di Stato maggiore della Difesa di attivare immediatamente la Standby Force della Cedeao con tutti i suoi elementi; ordina il dispiegamento della Standby Force Cedeao per ripristinare l'ordine costituzionale nella Repubblica del Niger". (Com)