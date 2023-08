Israele: decine di manifestanti contro riforma giustizia bloccano autostrada Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di manifestanti hanno protestato contro la riforma della giustizia in Israele, bloccando l'autostrada principale che attraversa la città di Tel Aviv sulle corsie in direzione nord. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "Times of Israel", aggiungendo che i manifestanti hanno bloccato il traffico tra le uscite Halacha e Rokah, battendo tamburi, sventolando bandiere e cantando canzoni. Le proteste si sono svolte anche davanti alle case di diversi ministri e legislatori della coalizione di governo di Israele, tra cui il ministro della Difesa, Yoav Gallant, il ministro della Giustizia, Yariv Levin, il ministro dell'Economia e dell'Industria, Nir Barkat, il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, il ministro della Protezione ambientale, Idit Silman, e la ministra dell'Intelligence, Gila Gamliel. (Res)