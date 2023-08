Niger: presidente ivoriano Ouattara, intervento militare Cedeao "il prima possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha approvato un intervento militare in Niger da far scattare "il prima possibile" per rimuovere i golpisti che hanno preso il potere dopo il colpo di Stato del mese scorso. Lo ha detto giovedì il presidente della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara, al termine del vertice Cedeao di Abuja che oggi ha autorizzato l'attivazione di una forza di dispiegamento rapido in Niger. "I capi di Stato maggiore terranno altre conferenze per finalizzare le cose, ma hanno l'accordo della Conferenza dei capi di Stato affinché l'operazione inizi il prima possibile", ha detto Ouattara, citato dai media ivoriani. (Res)