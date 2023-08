Ecuador: Lasso, una delegazione dell'Fbi aiuterà indagini su omicidio Villavicencio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell'Fbi si recherà in Ecuador per assistere gli inquirenti nelle indagini sull'omicidio del candidato alla presidenza, Fernando Villaviciencio. Lo ha confermato il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso. "Ho richiesto appoggio all'Fbi per le indagini sull'omicidio del candidato alla presidenza, Fernando Villavicencio Valencia. L'agenzia ha accettato la nostra richiesta e nelle prossime ore una delegazione arriverà nel Paese", ha scritto Lasso in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Villavicencio è stato ucciso nel pomeriggio del 9 agosto (le notte in Italia), al termine di un evento della campagna elettorale. L'ex sindacalista - divenuto noto per alcune denunce sul malaffare della politica, soprattutto sull'operato di governi precedenti, e per le infiltrazioni criminali nello Stato - è stato ucciso con una raffica di colpi d'arma da fuoco mentre si apprestava a salire in automobile. La risposta delle forze di sicurezza ha portato al ferimento di uno dei possibili sicari, deceduto una volta trasportato nella sede della procura. La polizia ha sin qui reso noto l'arresto di sei cittadini colombiani, ritenuti collegati a organizzazioni criminali internazionali. Nelle ore successive all'attentato, il gruppo criminale ecuadoriano de Los Lobos ha rivendicato l'azione rivendicando la decisione di punire i "politici corrotti" che non hanno rispettato gli impegni presi a fronte dei versamenti milionari in favore delle rispettive campagne elettorali. Un comunicato, letto in video da uomini incappucciati e armati, sulla cui attendibilità sono stati espressi diversi dubbi. (Brb)