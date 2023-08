Rifiuti: De Priamo (Fd'I), grazie a governo Meloni discarica Malagrotta sarà bonificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L'ex discarica di Malagrotta "sarà bonificata grazie all'intervento del governo Meloni". Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "Quando Ignazio Marino, l'allora sindaco di Roma, chiuse la discarica di Malagrotta senza prevedere soluzioni alternative per la raccolta dei rifiuti, avviò la crisi dei rifiuti nella Capitale per cui ancora non è stata trovata una soluzione. Dopo anni di immobilismo intorno alla vecchia discarica sequestrata - sottolinea De Priamo -, il governo Meloni ha finanziato, con 250 milioni di euro, un intervento di bonifica al fine di recuperare e riqualificare l'ex discarica di Malagrotta. Adesso, con questi fondi che rendono possibile il recupero, attraverso il Commissario sarà possibile mettere a frutto gli strumenti che il governo Meloni ha messo a disposizione per la città di Roma, dimostrando ancora una volta un forte interesse per la Capitale", conclude.(Com)