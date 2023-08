Trasporto aereo: Aeroitalia apre nuove rotte da Ancona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo ottobre Aeroitalia aprirà tre nuove rotte dall’Aeroporto Internazionale di Ancona verso Milano Linate, Napoli e Roma Fiumicino. I voli, giornalieri, già in vendita nei sistemi della compagnia, saranno operati con aeromobili Atr-72/600 da 68 posti, in grado di garantire trasferimenti rapidi e confortevoli. Con questa operazione - si legge in una nota della compagnia, Aeroitalia è lieta di ampliare la propria offerta di voli nazionali collegando questa splendida Regione alle nuove destinazioni. “L’introduzione di nuove rotte – afferma Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia - rappresenta un’opportunità preziosa per stimolare l’economia e favorire lo sviluppo e l’accessibilità di industrie legate al turismo e non solo. La nostra missione è di continuare a ampliare il nostro network per offrire connessioni sempre migliori e più convenienti per i nostri passeggeri.” Molto felice il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che annuncia: ‘Da ottobre finalmente saremo più vicini alle più importanti città Italiane e di conseguenza all'Europa e al resto del mondo, e il resto del mondo sarà più vicino alle Marche. È un risultato storico per il nostro territorio”. (segue) (Com)