Niger: vice presidente Libia in Chad per ribadire importanza di una situazione diplomatica

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale libico Musa al Koni, è arrivato nella capitale del Chad, N'Djamena, per discutere con le autorità militari locali della situazione in Niger e Sudan, riaffermando l'importanza di non ricorrere a una situazione di forza. Le parti hanno ribadito la visione comune per garantire la stabilità della regione, invitando a non trascinare il Niger - da due settimane in una crisi nata a fine luglio, con l'arresto del presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazoum - "in un conflitto che avrebbe ripercussioni in tutto il circondario". (Lit)