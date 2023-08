Ecuador: procura, i sei arrestati per l'omicidio Villaviciencio sono di nazionalità colombiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono di nazionalità colombiana le sei persone arrestate dalla polizia dell'Ecuador per l'omicidio del candidato alla presidenza, Fernando Villaviciencio. Lo riferiscono fonti della procura ecuadoriana rilanciate dai media locali. In precedenza, il ministro dell'Interno dell'Ecuador, Juan Zapata, aveva detto che i sospettati erano "stranieri", membri di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Due dei sospettati, ha fatto sapere la polizia, sono arrestati nei pressi della scuola in cui è stato eseguito l'attentato, al termine di un evento della campagna elettorale. Gli altri quattro, sono stati invece rintracciati in altre zone della capitale, Quito. Le forze di sicurezza hanno anche sequestrato una granata, fucili, una mitragliatrici e alcune pistole. (Brb)